Канберра, 8 июня, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Потерей зуба закончилась для большой белой акулы попытка нападения на кайтсерфингиста. Об инциденте сообщает австралийский портал UPI.

skeeze Акула

Спортсмен занимался кайтсерфингом в районе пляжа Flat Rock неподалеку от города Баллины на восточной побережье Австралии. Акула напала на мужчину сзади, и он сперва принял её за черепаху.

Хищница повредила доску для серфинга, откусив от неё кусок. В оставшейся части застрял акулий зуб.

Позже полиция нашла спортсмена через соцсети. Специалисты подтвердили — зуб действительно принадлежит большой белой акуле.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле крупная акула напала на бразильского серфингиста на юго-западе Австралии. Другие спортсмены заметили исчезновение товарища под водой, вытащили его на берег и оказали первую помощь.

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