Владимир, 8 июня, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Выборы губернатора Владимирской области и выборы депутатов регионального Законодательного собрания состоятся 9 сентября. Такое решение принято депутатами на внеочередном собрании, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Выдвижение кандидатов начнется в ближайшую неделю. После кандидаты должны будут принести документы в избирком.

«Агитация в СМИ начнется 11 августа — за 28 дней до дня выборов ‑ и закончится в ноль часов 8 сентября», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, пока партии не раскрывают имен своих кандидатов в губернаторы. Например, «Единая Россия» будет выбирать из трех претендентов. Среди них действующий губернатор Светлана Орлова, а также депутаты Заксобрания Сергей Бородин и Светлана Мангушева. Голосование пройдет на съезде партии, который пройдет в июне.

О возможном выдвижении кандидата заявил и лидер партии «Справедливая Россия».