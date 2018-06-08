Вашингтон, 8 июня, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом, выигравшим Кубок Стэнли в качестве капитана команды. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Ivan Makarov Александр Овечкин

Всего Кубок Стэнли выиграли 30 российских хоккеистов, включая Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова из «Вашингтон Кэпиталз». Однако до Овечкина никто не делал этого в ранге капитана команды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон», вступившей в НХЛ в 1974 году, впервые выиграл главный трофей НХЛ. В финальной серии «Кэпиталз» обыграли новичка лиги «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:1.

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