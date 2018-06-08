Ярославль, 8 июня, 2018, 09:55 — ИА Регнум. В ТГК-2 не опровергают информацию о том, что стоки из их коллектора попали в реку Нору. При этом в компании отмечают, что они полностью очищены и не могут нанести вред окружающей среде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Река Нора

Напомним, 7 июня правительство Ярославской области сообщил о том, что найден виновник замутнения воды в реке Нора, которая впадает в Волгу.

В ходе обследования, проведенного 14 мая инспекторами департамента охраны окружающей среды, было установлено, что вода реки Норы в районе деревни Порошино замутнена. Специалисты провели проверку и выяснили, что в Нору попали сточные воды. Произошло это из-за аварии на коммуникациях ПАО «ТГК-2», которые проходят вблизи железнодорожной линии через реку Нору возле деревни Порошино.

Как сообщил председатель комитета государственного надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов, теперь виновные лица будут привлечены к административной ответственности, а также будут приняты меры по обеспечению устранения нарушений природоохранного законодательства. В общей сложности согласно КОАП РФ виновникам придется заплатить около 400 тысяч рублей.

В ТГК-2 8 мая сообщили, что в мае при прокладке кабельной линии строительное предприятие ООО «Электрострой», выполняющее работы в районе реки Нора, допустило нарушение технологии производства земляных работ. В результате был поврежден принадлежащий ПАО «ТГК-2» коллектор, предназначенный для транспортировки очищенных промышленных и ливневых стоков.

При в этом в ТГК-2 отмечают: стоки проходят необходимую очистку до нормативных требований на локальных очистных сооружениях ПАО «ТГК-2» и далее направляются через коллектор предприятия в Волгу. Разрушение коллектора произошло на участке, где проводились земляные работы.

«Подрядная организация не сообщала в ПАО «ТГК-2» о повреждении коллектора. Вместо этого подрядчик самостоятельно, не оформляя необходимых разрешительных документов, прорыл канал для отвода сточных вод в реку Нора. Вода, транспортируемая по коллектору соответствует всем санитарным нормам и требованиям и не может являться источником загрязнения, но с учётом того, что она попадает в реку Нора через вырытый в грунте канал, возможно привнесение вымываемых из грунта взвешенных веществ», — поясняют в ТГК-2.

В компании обещают провести ремонтные работы в кратчайшие сроки.