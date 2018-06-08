Москва, 8 июня, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Эксперты составили рейтинг самых популярных в России китайских марок автомобилей, они отмечают, что в период с января по май 2018 года в нашей стране было продано 13 037 легковых машин китайского производства. Список был опубликован 8 июня на портале NJCar.

Navigator84 Автомобиль Lifan 530

Место лидера на рынке занимает компания Lifan, за обозначенный период ей удалось реализовать в России 5949 машин. На второй строчке — Chery с результатом 2422 ед. Третью позицию занял Haval (989 ед.). Четвёртое и пятое место досталось Zotye (943 ед.) и Geely (812 ед.).

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Напомним, ранее СМИ сообщали, что компании Haval в апреле 2018 года удалось увеличить продажи в России на 46%. Лидером марки на рынке нашей страны остаётся кроссовер H6.