Москва, 8 июня, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Бизнесменам, которые из России уехали жить в Лондон либо в иные города в развитых странах Запада и держат в западных банках свои активы Владимир Путин в ходе «Прямой лини» послал ясный сигнал: государство вас спасать не будет, если появятся проблемы. За исключением, конечно, объявленной ранее амнистии капитала, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Но пока российские бизнесмены, которые на Западе чувствуют себя весьма неплохо, не спешат воспользоваться этой возможностью даже при ужесточении требований иностранных финансовых регуляторов и банков к россиянам. По приводившимся в СМИ данным, возможностями двух объявленных в России амнистий капитала воспользовались не более 7200 человек. При этом, по сообщениям западной прессы, только в банках стран ЕС хранят деньги около 150 тысяч российских граждан, причем подавляющее большинство из них держит деньги на Кипре», — пояснила эксперт.

Таким образом, очень небольшое число бизнесменов спешит возвращаться в Россию. Возможно, что это связано с тем, что капиталы многих имеют сомнительное происхождение, так как большинство предпринимателей начинали свой бизнес в «лихие» 90-е годы XX века, когда в России нормально не работали законы и механизмы регулирования рынка. В то же время сейчас даже на Кипре банки сильно повысили требования к раскрытию информации о происхождении и источниках доходов россиян.

«Не стоит ожидать, что ужесточение требований к российским гражданам заставит большинство бизнесменов, хранящих активы на Западе, вернуть свои капиталы назад в Россию. Кто-то, конечно, вернется, но большинство, скорее, переведет капиталы в банки тех стран, которые пока еще не проявляют к России открытой враждебности. А значит, проблема оттока капитала из РФ в ближайшее время не будет решена», — высказала сове мнение Мильчакова.

Напомним, 7 июня в ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы населения, заявил, что предприниматели должны держать свои капиталы там, где они заработаны и использовать их для развития российской экономики. Так он ответил на вопрос о том, что делать российскому бизнесу, который сегодня подвергается обструкции и даже репрессиям в Великобритании и некоторых странах Евросоюза.