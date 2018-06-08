Сингапур, 8 июня, 2018, 09:51 — ИА Регнум. В ходе встречи лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре высоких гостей будут угощать блюдами из смешанного корейско-американского меню. Об этом пишет 8 июня газета The Strait Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Сочетание американской и корейской кухни позволит собеседникам лучше понять друг друга, позволит им почувствовать себя более комфортно», — говорится в статье.

По сведениям рестораторов, готовящихся к встрече президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына, лидерам государств могут понравиться блюда из индейки, риса, традиционные для корейской кухни тушёные ребрышки с овощами и острая капуста кимчи, а также яблочный пирог и корейское мороженое.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между главами США и Северной Кореи будут проходить 12 июня в Сингапуре в отеле Capella на острове Сентоза. Дональд Трамп сообщил 7 июня, что для его встречи с Ким Чен Ыном «все готово».

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