Вашингтон, 8 июня, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Незаконно прибывающие в США мигранты будут помещаться в федеральные тюрьмы. Для этого власти расширят исправительные учреждения в штатах Вашингтон, Калифорния, Орегон, Аризона и Техас, передает издание Reuters со ссылкой на пpecc-ceкpeтapя иммиграционной и таможенной службы США (ICE) Дaни Бeннeтт.

Цитата из х/ф «Нити». Реж. Мик Джексон. 1984. Великобритания Резервация

«ICE привлекла к сотрудничеству Службу маршалов США (USMS), Бюро тюрем (BOP), операторов частного задержания и местные органы власти», — заявила Бeннeтт, пояснив, что указанная мера является вынужденной из-за нехватки мест для содержания мигрантов.

Предполагается, что в ближайшее время в тюрьмы отправятся около 1,6 тыс. иммигрантов. Там они будут находиться до решения суда. В издании подчеркивают, что подобные меры уже привели к необходимости «уплотнения». Так, в одной из тюрем в Викторвилле (штат Калифорния), куда поместят тысячу мигрантов, в другие блоки переселили более 500 заключенных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение проблемы с нелегальными мигрантами стало одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Он обещал добиться выдворения из Соединённых Штатов всех 11 млн нелегальных мигрантов.

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