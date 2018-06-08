Владивосток, 8 июня, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота при поддержке авиации провели учение по поиску и «уничтожению» подводной лодки (ПЛ) условного противника в Японском море, в роли которой выступила дизельная ПЛ. Об этом сообщается на сайте Минобороны Российской Федерации.

Mil.ru Учения Тихоокеанского флота

Мероприятия проходили в пятницу, 8 июня, в рамках сбор — похода Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.

Отмечается, что корабли поисково-ударных групп провели стрельбу торпедами и противолодочными глубинными бомбами после обнаружения субмарины и подтверждения её координат.

В свою очередь, дизельная подлодка выполнила маневр уклонения от удара, а также атаковала надводные корабли.

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