Москва, 8 июня, 2018, 09:41 — ИА Регнум. В России за последние 12 лет число пациентов, которым впервые был поставлен диагноз «алкоголизм», снизилось на 55%, сообщают 8 июня «Известия» со ссылкой на данные министерства здравоохранения РФ.

Владимир Маковский. Не пущу! 1892

По данным ведомства, к концу 2017 года данный показатель составил 42 случая на 100 тыс. человек, что на 55% меньше, чем в 2005 году. Кроме того, заболеваемость алкогольными психозами за это время также уменьшилась на 74%, до 13,3 случая на 100 тыс. населения.

Отмечается, что этому способствовала «мощная» информационная кампания в России по пропаганде здорового образа жизни.

Напомним, по данным Минздрава, реализация государственной политики в сфере снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, а также ряд других мер позволили сократить количество потребляемого алкоголя на душу населения с 2006 года почти на 40%.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), алкоголь часто употребляют лишь 12% респондентов. Большинство — 59% жителей страны — отметили, что редко пьют спиртное, еще 28% опрошенных совсем не пьют алкоголь.