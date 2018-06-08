Владивосток, 8 июня, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Вахтовый метод работы не имеет ничего общего с развитием Дальнего Востока, считает заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь. По его мнению, использование «вахты» выгодно лишь корпорациям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бен Шан. Безработные. 1938

Читайте также: Чем «болеет» ДФО: кадровый голод или нехватка рабочих мест?

Лидеры профсоюзных организаций Дальнего Востока, руководители предприятий, депутаты Госдумы и представители Совета Федерации участвуют 7−8 июня в работе V Северной межрегиональной конференции в Хабаровске.

Читайте также: Дальний Восток на особом внимании Путина

Основные темы обсуждения — вопросы социальной защиты наёмных работников в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, создание условий для уже живущих на Дальнем Востоке людей и привлечение новых трудовых ресурсов.

Один из организаторов и спикеров конференции, зампредседателя ФНПР Давид Кришталь акцентировал внимание на работе вахтовым методом, отметив, что «вахты» не имеют ничего общего с развитием Дальнего Востока. Работающие на таких условиях, зачастую остаются социально незащищёнными перед работодателем.

«Для реализации программы развития Дальнего Востока у ряда компаний есть предложения сделать упор на вахтовый метод работы. Для работников-вахтовиков не нужно строить больницы, школы. Корпорациям выгоден такой подход. Но это гибельно для региона, который при таком подходе просто опустеет», — заявил лидер независимых профсоюзов.

Эксперты обсуждали наиболее приемлемые решения для создания полноценной системы социальной поддержки северных территорий. Как стало известно на конференции, уже в ближайшее время ДФО получит дополнительно 1 млрд рублей из федерального бюджета на социальное развитие. Средства будут распределены между субъектами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске проходит V Северная межрегиональная конференция, где профсоюзы, работодатели, бизнес и власть обсуждают на диалоговой площадке вопросы, связанные с жизнью и развитием Дальнего Востока. Темы разговора общеизвестны: кадровый голод, зависимость вахтовиков от работодателей, транспортная недоступность, низкие зарплаты, отток местного населения, наплыв мигрантов — дешёвой рабочей силы…

Читайте также: Люди бегут с Дальнего Востока: скука, тоска, болото