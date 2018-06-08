Ярославль, 8 июня, 2018, 09:36 — ИА Регнум. К обязанностям главного врача ярославской инфекционной больницы приступила Нина Лужинская. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Yarikb.ru Ярославская инфекционная больница

В начале этого года больницу покинул ее главный врач Андрей Шошин. После этого исполняла обязанности руководителя медучреждения Ирина Старостина.

Теперь инфекционную больницу возглавила Нина Лужинская, которая до этого почти 6 лет была главврачом больницы № 5. Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас правительством Ярославской области рассматривается вопрос о создании медицинского холдинга, в рамках которого объединятся несколько больниц. В частности, в здании клинической больницы № 5 собираются разместить детскую клиническую больницу.

Нина Лужинская родилась в 1956 году, в 1979 году окончила лечебно-профилактический факультет Ярославского медицинского института, в 1981 г. — клиническую ординатуру на кафедре факультетской терапии. С 1981 по 1984 год работала заведующей физиотерапевтическим кабинетом санатория «Лесное озеро» Московской области, с 1984 года — врачом медицинских учреждений города Ярославля, а с 2004-го назначена на должность заместителя начальника управления здравоохранения мэрии города Ярославля. С 2012 года возглавляла КБ № 5.