Гонолулу, США, 8 июня, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Учёные из США обнаружили в районе центральной сверхмассивной чёрной дыры в Млечном пути несколько загадочных объектов. Об этом сообщается на сайте обсерватории Кека, расположенной в американском штате Гавайи.

(сс)GDJ Звезды

Отмечается, что объекты выглядят, как облака газа, но ведут себя, как звёзды. Согласно предположению учёных, это могут быть очень крупные, раздувшиеся звёзды.

Когда эти объекты сближаются с чёрной дырой, она начинает вытягивать вещество из их атмосферы. Однако при этом их масса достаточна для того, чтобы они смогли устоять против разрушительного действия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные нашли следы кислорода в самой удалённой от Земли галактике MACS1149-JD1.