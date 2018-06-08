Екатеринбург, 8 июня, 2018, 09:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге к играм чемпионата мира по футболу набережную городского пруда решили привести в порядок. Ранее на гранитных плитах горожане оставили граффити, а теперь их закрасили серой краской, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пит Мондриан. Композиция в коричневых и серых тонах (фрагмент). 1913

Тем не менее, как сообщают местные жители, в некоторых местах краска уже сходит, а также в некоторых местах уже на сером фоне появились новые граффити.

Ситуацию прокомментировал депутат Государственной думы от Свердловской области Андрей Альшевских на своей странице в социальной сети Facebook, озаглавив её: «Развели серость».

«Оценочно выскажусь. В мэрии Екатеринбурга «окопались» вредители. Это ж как надо ненавидеть город, чтобы решиться на покраску гранитной набережной. Малюют даже отваливающиеся плиты. В некоторых местах мазня уже сходит. У каждой ошибки есть имя, фамилия, отчество. Назовите этого умника, кто знает. Надо вручить ему «наждачку», чтобы исправлял художества», — написал депутат.

Андрей Альшевских напомнил, что ранее по инициативе администрации города вместо ремонта фонтана в парке Чкалова его просто засыпали.

«Спасу нет уже давно от инициатив «специалистов» администрации Екатеринбурга. Вспомним тот же фонтан в парке Чкалова. Вместо починки — просто засыпали. Так что историей с граффити не удивлен. В работе наши власти не сильны», — подытожил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге глава администрации города Александр Якоб распорядился к началу игр чемпионата мира по футболу срубить сухие деревья, которые планировалось удалить осенью 2018 года. Также он велел очистить привокзальную площадь от торговых киосков.

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Более того, к 10 июня все сообщения в муниципальном транспорте будут озвучиваться не только на русском языке, но и на английском.

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Отметим, что ранее в Екатеринбурге на время игр ЧМ-2018 были введены ограничения на полёты воздушного транспорта поднимающегося не выше восьми тысяч метров, а также на эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов.