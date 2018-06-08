Киев, 8 июня, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Страны Запада, которые поддерживают строительство газопровода «Северный поток — 2», демонстрируют политику двойных стандартов. Об этом, как передает lb.ua, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Александр Турчинов.

Никита Устинов ИА REGNUM Двойные стандарты

«Все больше и больше (западных) политиков говорят, что их страны устали от санкций, и предлагают их отменять, сокращать, — говорит Турчинов. — То есть Украина не устала… а наши партнеры устали от санкций, которые фактически являются защитой для той же Европы».

По его словам, западные страны помогают «реализации российских экономических стратегических интересов», которые перечеркивают все «наработки последних четырех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разрешения на строительство «Северного потока — 2» дали власти Германии, Финляндии и Швеции. Позже этот вопрос должны рассмотреть власти Дании, через чью исключительную экономическую зону также должен пройти газопровод.

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