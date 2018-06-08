Москва, 8 июня, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Над обликом третьего поколения боевой машины «Терминатор» работают конструкторы «Уралвагонзавода». Новый «Терминатор» сможет поражать любые цели, заявил индустриальный директор кластера «Вооружение» корпорации Ростех Сергей Абрамов.

Vitaly V. Kuzmin БМПТ «Терминатор»

Работа над модификацией боевой машины поддержки танков (БМПТ) ведется с учетом опыта боевого применения текущей версии «Терминатора». Ожидается, что будут улучшены тактико-технические характеристики, модернизировано шасси.

«Новая машина сможет работать по всем типам целей: воздушным, наземным, живой и неживой силой противника», — сказал Абрамов РИА Новости.

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Современная версия БМПТ, которую начали получать военные, «очень удачная», однако и она может стать совершеннее, пояснил специалист. Так, экипаж можно сократить с пяти до трех человек за счет большей роботизации машины и ее вооружения.

Какое название получит новая БМПТ, еще не известно. Не исключено, что её назовут «Терминатор-3».

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