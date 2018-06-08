Джакарта, 8 июня, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Институт экономики и мира опубликовал 7 июня «Глобальный индекс миролюбия». Аналитический центр считает, что уровень миролюбия в этом году снизился на 0,27% по сравнению с предыдущим годом, пишет Kompas.

Цитата из х/ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США, Великобритания «Мир — наша профессия!». Миролюбие по-американски

Если проследить динамику, то уровень миролюбия снизился на 2,38% с 2008 года.

В списке, состоящем из 163 стран, индекс миролюбия Соединенных Штатов снижается два года подряд. Страна, возглавляемая Дональдом Трампом, находится на 121-м месте в списке самых мирных стран.

В целом, в десятке мирных стран по-прежнему преобладают европейские страны. Верхнее положение занимает Исландия, на втором месте — Новая Зеландия, а на третьем — Австрия. Далее идут Португалия, Дания, Канада, Чехия и Ирландия на 10-й позиции.

Говоря об Азии, на девятой строчке находится Япония, а на восьмой — Сингапур, является самой мирной страной в Юго-Восточной Азии.

В то время как на противоположном полюсе, наименее миролюбивыми странами являются Сирия, Афганистан, Южный Судан, Ирак и Йемен.

При этом, если рассматривать регионы в целом, то Европа занимает первое место. На второй позиции — Северная Америка, затем Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн.

Со времен окончания Второй мировой войны в Европе практически нет конфликтов, поэтому этот регион остается самым миролюбивым. Однако было отмечено, что за последние три года мир в Европе неуклонно снижался из-за политической нестабильности.

Между тем Ближний Восток по-прежнему остается на нижних позициях из-за продолжающегося конфликта. Положение в Сирии, как самой неурегулированной страны, начало улучшаться благодаря все более ограниченным действиям исламистов в стране.

Что же касается Индонезии? В этом списке Индонезия занимает 55-е место, далеко отставая от Малайзии, которая заняла 25-ю строчку, а Лаос — на 46-ю.

Страны Юго-Восточной Азии, стоящие ниже Индонезии — это Восточный Тимор (59), Вьетнам (60), Камбоджа (96), Таиланд (113), Мьянма (122) и Филиппины (137). И, несмотря на то, что Индонезия уступает Сингапуру и Малайзия, ее показатели по-прежнему намного лучше, чем у Соединенных Штатов, которые расположились на 121 месте.