Пермь, 8 июня, 2018, 09:19 — ИА Регнум. В Перми педагогический скандал. Учитель (теперь уже бывший) — под следствием. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермском краю, педагог обвиняется в совершении развратных действий в отношении ребёнка.

Цитата из х/ф «Семнадцать мгновений весны». Реж. Татьяна Лиознова. 1973. СССР Изверг издевается над ребёнком

«Преступление было совершено в декабре 2017 года в помещении школы. Под предлогом исправления оценок по предмету учитель вызвал в свой кабинет ученика младших классов и, оставшись с ним наедине, совершил в отношении мальчика развратные действия», — сообщили в следственных органах подробности.

Добавим, что в конце осени 2017 года силовики заявили о сокращении числа преступлений против детей. В 2016 году потерпевшими от преступлений сексуального характера в регионе были признаны более 250 несовершеннолетних. За 10 месяцев 2017 года возбуждено более 400 уголовных дел, по которым потерпевшими от преступных посягательств признаны более 275 несовершеннолетних. Количество несовершеннолетних, погибших в результате преступных посягательств, сократилось на 70%. Вместе с тем в Прикамье один из самых высоких показателей раскрываемости преступлений против детей по сравнению с другими регионами.