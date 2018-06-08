Грозный, 8 июня, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров внимательно следил за ходом «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным и был готов ответить на любые вопросы. То, что ни одного вопроса из республики не прозвучало, говорит о том, что в регионе все спокойно и стабильно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Мы были в полной готовности ответить на любые вопросы, касающиеся Чеченской Республики. Считаю, что отсутствие таковых говорит о доверии, мире, стабильности и благополучии в Чечне», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

При этом он отметил, что отсутствие вопросов не значит, что в Чечне вовсе нет проблемных вопросов.

«Конечно же, есть! Жители Чечни могут быть уверены — мы прилагаем максимум усилий для развития экономики республики, снижения безработицы, работаем над повышением благосостояния населения», — заверил чеченский лидер.

По его словам, власти республики «днём и ночью готовы трудиться», чтобы выполнить задачи, поставленные перед ними президентом РФ в послании Федеральному Собранию, а также в майских указах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным, которая состоялась 7 июня, президент РФ ответил на 79 вопросов из более 2,5 млн, заданных ему жителями России. Прямой эфир длился более четырех часов.

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