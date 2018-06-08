Москва, 8 июня, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Космический корабль «Союз МС-09», стартовавший 6 июня с космодрома Байконур, пристыкуется к МКС. Об этом сообщает Центр управления полётами (ЦУП).

Commons.wikimedia.org Стыковка корабля «Союз» с МКС

Планируется, что «Союз» состыкуется с орбитальной станцией в 16:07 мск. На борту корабля находятся члены новой длительной экспедиции на МКС — космонавт Сергей Прокопьев, а также астронавты NASA Серена Ауньон и ESA и Александер Герст.

Напомним, 6 июня с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-ФГ», которая вывела орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-09».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роскосмос показал на видео отделение третьей ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» от пилотируемого корабля «Союз МС-09».

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