Медельин, Колумбия, 8 июня, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Миссия ООН в Колумбии предупредила о риске прорыва дамбы на ГЭС «Гидроитуанго» на северо-западе страны. Чрезвычайная ситуация сохраняется с конца апреля, в районе реки Каука были эвакуированы 250 тыс. человек, пишет газета El Comercio.

Commons.wikimedia.org Прорыв плотины

В докладе от 7 июня говорится, что прорыв дамбы может привести к наводнению очень большого масштаба. Согласно выводу экспертов, на ГЭС нарушены стандарты системы фильтрования и гидроизоляции конструкции, поскольку верхняя часть дамбы строилась в аварийных условиях при повышенном уровне воды.

Кроме того, неустойчивость горных пород может привести к дальнейшим обрушениям внутренних тоннелей. ООН требует усилить гидроизоляцию плотины и установить постоянные группы мониторинга для наблюдения за состоянием горных пород.

12 мая в 37 км от ГЭС была затоплена деревня, 600 местных жителей лишились своих домов. Как сообщало ИА REGNUM, проект «Гидроитуанго» стоимостью $3 млрд строился с целью обеспечить одну пятую энергоспроса страны.