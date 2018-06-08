Париж, 8 июня, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Страны-участницы саммита G7 в Канаде могут подписать «соглашение шести стран» без участия США, написал президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter.

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По его словам, президент США Дональд Трамп, возможно, не против изоляции, но и другие страны G7 также не против, чтобы подписать итоговое соглашение между шестью странами, поскольку именно эти государства представляют «ценности и экономический рынок и являются истинной международной силой».

Напомним, ранее глава Белого дома обвинил власти Франции и Канады в ограничении экспортных возможностей американских фермеров и создании преград для международной торговли.

Отметим, с 1 июня Вашингтон в одностороннем порядке ввел пошлины на ввоз стали (25%) и алюминия (10%) против стран Евросоюза, Канады и Мексики.

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