Москва, 8 июня, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 7 июня резко подорожала, достигнув максимума 1 июня на отметке $77,36. Сегодня, 8 июня, с утра баррель обновил максимумы, коснувшись области $77,50, где встретил сопротивление в виде 20-дневной скользящей средней и откатился, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Предлогом для набега покупателей послужило заявление министра нефти Ирана о том, что наращивание добычи не будет обсуждаться на предстоящем саммите ОПЕК+ в Вене. В рамках первоначальной реакции рынок вздохнул с облегчением, ведь ранее Россия и Саудовская Аравия утверждали обратное.

«С одной стороны, это действительно приободряющий комментарий, предполагающий сохранение приверженности экспортеров текущим условиям сделки. С другой — признак того, что грядущая встреча производителей будет непростой и полной противоречий. Рынку не понравится, если мнения участников саммита разделятся, особенно учитывая важность вопроса», — пояснил эксперт.

В преддверии мероприятия, назначенного на 22−23 июня, Brent еще может поштормить, особенно если Саудовская Аравия и Россия продолжат намекать на возможный пересмотр условий соглашения.

«С технической точки зрения котировкам необходимо закрепиться выше отметки $77 в краткосрочной перспективе, чтобы избежать новой волны фиксации прибыли. Однако вероятность очередного отката велика, особенно перед выходными и публикацией свежих данных Baker Hughes, которые могут указать на дальнейшее наращивание буровой активности в США», — полагает Мащенко.

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