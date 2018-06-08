Самара, 8 июня, 2018, 09:04 — ИА Регнум. В августе 2018 года на мотор-шоу в Москве АвтоВАЗ намерен показать автолюбителям новые модели машин, об этом 7 мая сообщил сайт правительства Самарской области.

Иван Шилов ИА REGNUM АвтоВАЗ

Пресс-служба сообщает, что 7 июня глава региона Дмитрий Азаров встретился с новым руководителем АвтоВАЗа Ивом Каракатзанисом. Последний в разговоре упомянул, что до 2026 года компания намерена выпустить на рынок 12 новых моделей и произвести 11 фейслифтов. Некоторые новинки будут показаны уже в августе 2018 года на Московском автосалоне.

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Напомним, Ив Каракатзанис вступил в должность президента АвтоВАЗа 1 июня 2018 года, сменив на данном посту Николя Мора. Каракатзанис ранее заявлял, что намерен следовать бизнес-направлениям, которые ранее выбрала компания.