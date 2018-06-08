Бразилиа, 8 июня, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Болеть за свою национальную сборную на чемпионате мира по футболу, который пройдёт в России с 14 июня, будут по меньшей мере 60 тысяч бразильцев. Об этом заявил глава МИД страны Алоизиу Нунес, отметив, что ежегодно Россию посещают только 1,5 тысячи туристов из Бразилии.

Marcello Casal Jr — Agência Brasil Бразильские болельщики

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Для тех любителей футбола, кто решится отправиться в Россию, власти страны выпустили руководство на 134 листах, которое поможет им сориентироваться в местных традициях, а также подскажет, как не попасть под уголовную ответственность и самому не стать жертвой преступников, сообщает телеканал Globo. Также в справочнике указаны необходимые документы для поездки и нахождения в РФ, курсы валют. Напомнили бразильским болельщикам и об ответственности за хранение и приобретение наркотиков. Брошюру будут распространять в аэропортах и консульских учреждениях Бразилии в РФ.

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Добавим, что в дополнение к постоянному представительству Бразилии, которое действует в настоящее время при посольстве в Москве, в дни мирового первенства будут открыты временные консульские представительства в Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу стартует в России с 14 июня. В течение месяца матчи мундиаля будут проходить на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная Бразилии на групповой стадии турнира сыграет против команд Сербии, Швейцарии и Коста-Рики.