Ижевск, 8 июня, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Конкурс на пост главы Ижевска, намеченный на 8 июня, не состоится. Из 12 членов конкурсной комиссии четверо не могут присутствовать на заседании, сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

Тр. Андрей Здание администрации Ижевска

Отбор кандидатур на должность главы города переносится на неопределенный срок. Дату нового конкурса назначит городская дума Ижевска.

«Возможно, конкурс состоится через месяц, потому как у некоторых членов комиссии могут быть отпуска или иные причины. Кроме того, у кандидатов появится больше времени для более тщательной подготовки к конкурсу», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пост главы Ижевска освободился 3 мая — Юрий Тюрин покинул пост по собственному желанию, назвав это решение «непростым». Исполняющим обязанности градоначальника назначен первый заместитель главы города Сергей Задорожный.

Депутаты гордумы приняли отставку Тюрина 10 мая единогласно.

Для участия в конкурсе на должность главы города заявились 14 человек, однако накануне один из претендентов — глава ювелирного дома «Золото Маккены» Лилия Данилова — сняла свою кандидатуру.

Напомним, в состав конкурсной комиссии входят 12 человек: шестеро — от главы Удмуртии и шестеро — от гордумы. Новый мэр Ижевска избирается на срок полномочий гордумы — до сентября 2020 года.