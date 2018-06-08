Краснодар, 8 июня, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Самолет с игроками сборной Испании по футболу приземлился в аэропорту Краснодара в четверг вечером, 7 июня. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Tânia Rêgo — Agência Brasil Испанские футболисты

Испанские футболисты на автобусе из воздушной гавани сразу отправились в академию ФК «Краснодар», где их встретил мэр города Евгений Первышов.

«Мы горды тем, что легендарная сборная остановила свой выбор именно на Краснодаре, — обратился к испанским футболистам Первышов. — Вы выбрали великолепную спортивную базу и один из лучших футбольных стадионов в Европе».

Мэр города также пожелал спортсменам «ярких голов, красивых побед и хороших впечатлений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира (ЧМ) по футболу пройдет в Российской Федерации с 14 июня по 15 июля 2018 г. Матчи турнира примут 11 городов страны: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск.

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