Нижний Тагил, Свердловская область, 8 июня, 2018, 08:59 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области созывают экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поводом стала гибель в садоводческом товариществе «Золотой ключик» пяти человек, среди которых три маленьких ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Ефим Волков. Пожар. 1905

Напомним, пожар произошёл ночью 8 июня. По информации МЧС, сообщение о нём поступило слишком поздно. Дом уже был объят пламенем. Пожарные вынесли из него бытовой газовый баллон, тем самым предотвратив взрыв. Затем в течение 40 минут потушили пламя.

При тушении огня были найдены тела мужчины, женщины и трёх девочек. Две девочки были дочерьми погибших супругов, а третья — племянницей.

СКР возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам. Проводятся экспертизы. Свою проверку ведёт и прокуратура.

Экстренное заседание комиссии по ЧС в Нижнем Тагиле инициировало Главное управление МЧС России по Свердловской области. Предстоит рассмотреть вопросы о мерах по повышению эффективности защиты граждан от пожаров и предупреждению подобных трагедий.

Пережить трагедию родственникам погибших помогают психологи МЧС. Известно, что семья не состояла на учёте в органах профилактики, то есть была благополучной.