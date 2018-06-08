Киев, 8 июня, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады Украины не смогли договориться о включении в повестку вопроса о запрете трансляций чемпионата мира по футболу в России, сообщила депутат Ольга Червакова («Блок Петра Порошенко») на своей странице в Facebook.

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«Проект постановления о недопущении трансляции в Украине чемпионата мира по футболу не включен в повестку дня. Не хватило голосов», — написала Червакова.

Включение соответствующего проекта постановления поддержали лишь 142 народных депутата из 226 необходимых. По словам Черваковой, подготовленный документ оказался выброшенным «в помойку».

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