Луганск, 8 июня, 2018, 08:53 — ИА Регнум. ВСУ пять раз обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 7 июня, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

Согласно сообщению, обстрел велся из минометов калибра 120 мм и 82 мм, БМП и стрелкового оружия. Украинские войска обстреляли пгт Донецкий и Калиново и поселки Голубовское и Желобок.

Читайте также: Украинские войска обстреляли маршрутный автобус в ЛНР

Напомним, ранее солдаты ВСУ обстреляли из минометов маршрутный автобус в ЛНР. В результате шестеро пассажиров были ранены. Также была остановлена работа Донецкой фильтровальной станции (ДФС) из-за обстрелов со стороны ВСУ и постоянной угрозы жизням рабочих. Станция была остановлена как минимум на пять дней.