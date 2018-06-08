Лос-Анджелес, США, 8 июня, 2018, 08:53 — ИА Регнум. В сеть выложили русскоязычный трейлер предстоящей криминальной драмы Джеймса Кокса «Клуб молодых миллиардеров», в котором снялись такие актёры, как Эмма Робертс, Энсель Эльгорт и Тэрон Эджертон. Ролик был опубликован 7 июня на YouTube-канале Kinoafisha.

Цитата из х/ф «Клуб молодых миллиардеров». Реж. Джеймс Кокс. 2018. США Приятели-аферисты

Действие будущего фильма разворачивается в 80-е года XX века, в центре повествования — компания молодых приятелей, которые решают провернуть денежную аферу. В итоге все её участники оказываются в смертельной опасности.

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Напомним, режиссёр Джеймс Кокс известен зрителям по своим фильмам Уондерлэнд (2003), «Шоссе» (2001) и «Простые истины» (2012). В данном проекте он также выступает в качестве сценариста.