Хэфэй, Китай, 8 июня, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Мужчина, ограбивший на 1,3 млн юаней ($203 тыс.) высокопоставленного китайского чиновника в его доме, орудуя пневматическим пистолетом, приговорен к 14 годам тюремного заключения и штрафу 100 тыс. юаней с полным возвратом украденных денег, сообщает 7 июня газета Global Times

Junjiewu99 Китайские юани

28 апреля 2015 года злоумышленник по имени Ма Цзянь вместе с его сообщником по фамилии Се ограбили дом нынешнего главы транспортного департамента провинции Аньхой Ши Пина, вынеся из дома 830,7 тыс. юаней и 28,98 тыс. долларов, а также кредитные карты с общей суммой 280 тыс. юаней на них.

После того как об этом случае стало известно, у китайской интернет-общественности возникли вопросы не только к злоумышленникам, но и к самому Ши Пину, поскольку подозрение вызвала легальность его накоплений. По словам самого Ши, дисциплинарные ведомства уже провели расследование, однако от дальнейших комментариев он отказался.

После ограбления Ма сбежал в город Цзюцзян провинции Цзянси, а Се был схвачен на следующий же день. Ма удалось арестовать 28 октября 2017 года.

Напомним, что в Китае ведется активная борьба с коррупцией, поэтому подобного рода инциденты для чиновников неприятны не только самим фактом того, что их ограбили и лишили собственности, но и потому, что «засвет» столь внушительных сумм может заинтересовать дисциплинарные органы.