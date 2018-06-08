Найроби, 8 июня, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Кенийский арбитр Эйден Рэндж Марва отказался работать на матчах чемпионата мира по футболу — 2018 в России после опубликованной видеозаписи, на которой он получает деньги в качестве взятки, сообщает Associated Press.

Ian Burt Красная карточка

По данным издания, соответствующее видео является частью документального фильма журналиста из Ганы о фактах коррупции в африканском футболе. Так, на кадрах видно, как арбитр берет $600 во время континентального турнира в Африке.

Напомним, до начала чемпионата мира по футболу осталось меньше недели, 14 июня пройдёт матч открытия турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Финал мундиаля состоится 15 июля.

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