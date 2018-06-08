Москва, 8 июня, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Сбербанк планирует использовать свои возможности для создания сервиса, который станет конкурентом центрам госуслуг, заявил 8 июня президент банка Герман Греф в интервью газете «Коммерсант»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

"Мы хотим, чтобы «Сбербанк Онлайн» или иное наше приложение могли заменить для клиента центр госуслуг», — сказал Греф, отвечая на вопрос о планах создания платформы, которая объединит электронную коммерцию, медицину и образование.

Греф подчеркнул, что реализовать амбициозный план Сбербанку помогут «технологические партнеры» в правительстве России — Пенсионный фонд, ФНС, Минэкономразвития, казначейство и другие ведомства. По его словам, получать некоторые виды услуг клиенты банка смогут уже в текущем году.