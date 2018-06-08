Южно-Курильск, Сахалинская область, 8 июня, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Партию автомобильного топлива доставил на остров Кунашир теплоход «Персей». Об этом 8 июня сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

(сс)Falkenpost Бензин

«В ближайшее время бензин поступит на заправки района, начнется его реализация», — говорится в сообщении.

Остров с марта 2018 года испытывал дефицит автомобильного топлива. Бензина в продаже не было, общественный транспорт работал по сокращенному графику.

В правительстве региона пояснили, что проблема заключалась в отсутствии у владельца теплохода «Персей» лицензии на погрузочно-разгрузочные работы с нефтепродуктами. Судно приходило в порт, однако его разгрузка не осуществлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, перебоями с бензином на Кунашире заинтересовалась региональная прокуратура.

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