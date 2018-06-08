Москва, 8 июня, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Сбербанк, который планирует продать украинскую «дочку», ведет переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете «Коммерсантъ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф

"Мы находимся в стадии реализации украинского банка, — сказал Греф. — Детали переговоров мы не раскрываем, но у нас есть понимание и потребностей регулятора, и наших дальнейших шагов для достижения договоренности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский Сбербанк принял решение о продаже украинского дочернего предприятия после того, как президент Украины Петр Порошенко в марте 2017 года ввел в действие санкции в отношении пяти российских банков.

Тогда под ограничительные меры Киева попали Сбербанк, ВТБ, «Проминвестбанк», принадлежащий Сбербанку, VS Bank и принадлежащий ВТБ «БМ Банк».

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