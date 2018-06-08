Вашингтон, 8 июня, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Если страны Европейского союза и Канада не отменят высокие импортные пошлины для США, то Вашингтон усилит импортные ограничения, написал 8 июня глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, Евросоюз и Канада на протяжении многих лет применяли «масштабные» торговые пошлины и «неденежные барьеры» против США, что нечестно по отношению к американским фермерам, работниками и компаниям.

«Отмените ваши пошлины и барьеры, или мы пойдём ещё дальше», — написал Трамп.

Напомним, ранее американский лидер обвинил власти Франции и Канады в ограничении экспортных возможностей фермеров США и создании преград для международной торговли.

Отметим, что с 1 июня Вашингтон в одностороннем порядке ввёл пошлины на импорт стали в размере 25% и алюминия (10%) для стран Европейского союза, Канады и Мексики.