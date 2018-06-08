Москва, 8 июня, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Специалисты сервиса AirHelp составили свой рейтинг аэропортов, расположенных в разных странах мира. Критериями оценки при его составлении были отзывы пассажиров, качество обслуживания и отсутствие задержек вылетов. Ознакомиться с перечнем из 141 аэропорта можно на сайте сервиса.

Arne Müseler Аэропорт «Хамад» в Дохе, Катар

По результатам подсчётов выяснилось, что первое место по всем трём показателям занял аэропорт «Хамад» в столице Катара Дохе (8,77 балла), на втором месте афинский международный аэропорт им. Элефтериоса Венизелоса в Греции (8,69 балла), а замкнула тройку лидеров токийская воздушная гавань (8,63 балла).

Российские аэропорты «Шереметьево» (Москва), «Кольцово» (Екатеринбург) и «Домодедово» (Москва) заняли 15-е, 50-е и 130-е места рейтинга соответственно. Последнее, 141-е место, занял аэропорт «Кувейт», набравший лишь 5,4 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, российские дороги заняли 114-е место по качеству полотна среди 137 государств, состояние автодорог которых проанализировали специалисты Всемирного экономического форума.

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