Токио, 8 июня, 2018, 08:31 — ИА Регнум. На побережье Японии надвигается мощный тайфун. По данным главного метеорологического управления страны, он образовался в районе Филиппин в Тихом океане и теперь со скоростью приблизительно 30 км/ч движется в сторону архипелага.

lauraelizabeth Тайфун

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По предварительным данным, тайфун «Маликси» достигнет юго-восточного побережья Японии 11 июня. Жителей южных районов уже предупредили о возможном ударе стихии. Сообщается, что ураганный ветер будет сопровождаться сильными ливнями. Атмосферному вихрю специалисты присвоили пятый порядковый номер.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный тайфун, получивший название «Лан», обрушился на побережье Японии в октябре 2017 года. Порывы ветра превышали 150 км/ч. Сообщалось о нескольких жертвах. За два дня, пока бушевала стихия, авиакомпании отменили свыше 500 рейсов. Наблюдались и перебои в движении поездов.