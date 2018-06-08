Якутск, 8 июня, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Сообщение преподавателя финансово-экономического колледжа Якутска Михаила Ваганова о снижении зарплаты, повышенной в рамках майских указов, повлекло за собой начало прокурорской проверки. О своей проблеме якутянин сообщил в рамках «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. Надзорное ведомство намерено найти и, при необходимости, наказать должностных лиц, из-за действий или бездействия которых была допущена такая ситуация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Globallookpress Генеральная прокуратура РФ

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В ходе проверки также будет дана оценка соблюдению требований трудового законодательства: надзорный орган подозревает, что право преподавателя на оплату труда было нарушено.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Михаила Ваганова надзорное ведомство обещает восстановить в его правах на оплату труда в установленном законом размере.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы региона Айсен Николаев объяснил снижение зарплаты сотрудникам колледжа переходом с ежемесячной системы стимулирующих выплат на ежеквартальную.

«Уже начали разбираться, почему такое произошло и насколько системна эта ошибка», — заявил руководитель региона.

Напомним, что не допускать снижения зарплат бюджетникам главам субъектов РФ 7 июня поручил Владимир Путин, отвечая на вопрос Михаила Ваганова:

«Я уже обращал внимание на то, что достигнутые показатели по уровню заработной платы в социальной сфере, в том числе в школьном звене, в звене среднего специального образования или высшей школе, должен быть не только сохранён, но и приумножен, он должен двигаться дальше в сторону повышения в связи с увеличением средней заработной платы по региону или соответственно по отрасли — в разных случаях по-разному это регулируется».