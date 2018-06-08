Вашингтон, 8 июня, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Реформа министерства обороны Украины и ВСУ напрямую связана с безопасностью США и НАТО, заявил 7 июня глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, США поддерживают оборонную реформу на Украине, потому что от этого зависит безопасность как Соединенных Штатов, так и стран НАТО. В связи с этим США оказывают финансовую помощь ВСУ и помогают Украине другим образом.

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Напомним, ранее Верховная рада передала западным «партнерам» исправленный проект закона «О национальной безопасности Украины», в который были внесены все замечания США и НАТО. Закон определяет пути движения Украины в НАТО и ЕС и отношения государства и населения в условиях военного конфликт на востоке страны.