Пентагон: От оборонной реформы Украины зависит безопасность США и НАТО
Вашингтон, 8 июня, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Реформа министерства обороны Украины и ВСУ напрямую связана с безопасностью США и НАТО, заявил 7 июня глава Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает «112 Украина».
По его словам, США поддерживают оборонную реформу на Украине, потому что от этого зависит безопасность как Соединенных Штатов, так и стран НАТО. В связи с этим США оказывают финансовую помощь ВСУ и помогают Украине другим образом.
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Напомним, ранее Верховная рада передала западным «партнерам» исправленный проект закона «О национальной безопасности Украины», в который были внесены все замечания США и НАТО. Закон определяет пути движения Украины в НАТО и ЕС и отношения государства и населения в условиях военного конфликт на востоке страны.