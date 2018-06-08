Москва, 8 июня, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Правительство России сделало основным вариант повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. Параметры пенсионной реформы будут определены на следующей неделе, а концепция реформы будет утверждена на заседании 14 июня, пишет РБК со ссылкой на источники в российском правительстве.

Василий Максимов. Пережил старуху (фрагмент). 1896

По данным издания, предполагается сохранение большинства существующих льгот при выходе на пенсию. На совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 5 июня рассматривались три варианта повышения пенсионного возраста, причем два отвергнутых были мягче — 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин и 62 года для мужчин и до 60 лет для женщин. Самый суровый вариант с повышением пенсионного возраста до 65 и 63 лет предложил Минфин, утверждают собеседники издания. Теперь предложение правительства должно быть рассмотрено на площадке Российской трехсторонней комиссии (РТК), образованной для регулирования социально-трудовых отношений.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова уже сообщила, что основные контуры обновленной пенсионной системы будут отработаны в ближайший год, хотя и осторожно уточнила, что это не значит повышение пенсионного возраста уже с 2019 года. Но глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал знать, что это решение правительством уже принято окончательно.

В начале мая Медведев в ходе своего выступления в Госдуме заявил, что правительство «в самой короткой перспективе» подготовит и внесет предложения по повышению пенсионного возраста в Госдуму. Анонсируя обсуждение на законодательном уровне повышения пенсионного возраста, Медведев сказал: «Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов».

Против анонсированной инициативы выступили яростно самые разные граждане России, свидетельствует опрос ИА REGNUM. Отрицательное мнение по этому поводу практически не зависит ни от уровня дохода, ни от возраста, ни от политических предпочтений, ни от образования граждан: во всех группах около 80% против повышения пенсионного возраста.

В опросе ИА REGNUM, посвященном повышению пенсионного возраста, приняли участие более 31 тыс. человек. Согласно другим опросам, только 6% выступили «за». Опрос проводил HeadHunter, но даже ВЦИОМ с ним согласен: там называют цифру в 9−10%. То есть подавляющее большинство населения России отказывается принимать пенсионную реформу.

Для обоснования необходимости повышения пенсионного возраста используются различные цифры. Так, согласно расчетам экспертов РАНХиГС, при повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин будет обеспечен существенный финансовый эффект — 5,5% ВВП к 2030 году и 27,7% ВВП к 2050 году. Они утверждают, что только повышение пенсионного возраста поможет снизить нагрузку на экономику и предотвратить сокращение реальных размеров пенсий.

Но в тех же расчетах экспертов РАНХиГС говорится о том, что слишком высокий новый пенсионный возраст для мужчин несет серьезные демографические и социальные риски, которые не смогут компенсировать финансовый эффект. Повышение влечет целый каскад новых проблем и решать их будет дороже, чем при существующей ситуации, считает эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

Самым серьезным социальным последствием станет то, что ни мужчины, ни женщины зачастую просто не будут доживать до пенсии. Да, в целом по стране 2017 год стал рекордным: мужчины живут до 67,5 лет, а женщины — до 77,4 лет. Но, по данным Росстата, в 62 субъектах РФ средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех регионах — меньше 60 лет.

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«При сохранении демографических тенденций в целом по России до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин. Реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии», — говорится в заявлении Росстата.

Что касается мнения жителей России о причинах такого решения, то обратимся вновь к опросу ИА REGNUM. Ответы на вопрос о целях, которые преследует власть, желая повысить пенсионный возраст, вскрывают глубоко враждебное отношение населения к правительству.

Больше половины (52%) граждан России считает, что правительство просто хочет ограбить народ, половина (50%) — что оно хочет таким образом прикрыть провал собственных действий по управлению Пенсионным фондом.

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И почти половина (48%) граждан России считает, что правительство идет на повышение пенсионного возраста, просто следуя либеральной экономической теории (скорее всего, каждый, ответивший так, подразумевает, что на связь этой теории с практикой правительство внимания не обращает, то есть ему нет дела до реальности и реальных нужд людей).

В целом, пенсионная реформа — это антинародная реформа, считает российское общество. И любая власть, которая примет решение о повышении пенсионного возраста против воли абсолютного большинства народа, будет нелегитимной и поэтому станет инициатором социального и гражданского конфликта.

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