Лондон, 8 июня, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Поклонник киновселенной Marvel из Великобритании Тони Митчелл посмотрел третью часть фильма «Мстители» 43 раза и считает, что он — единственный человек в мире, который столько раз сходил на киносеансы данной картины. Об этом 7 июня сообщил портал BBC News.

Цитата из х/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. Великобритания, США Жертва телепросмотра

Фанату есть чем доказать своё утверждение, ведь он сохранил все билеты от походов в кинотеатры. После пятого посещения кинозала он решил, что будет смотреть фильм до того момента, пока его не выпустят на диске.

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Напомним, в России на большие экраны фильм вышел 3 мая 2018 года. На данный момент сумма сборов фильма в российском прокате составляет около 2,14 млрд рублей (около $34 млн). В мире картина собрала уже более $1,96 млрд.