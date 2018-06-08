Киев, 8 июня, 2018, 08:02 — ИА Регнум. На саммит НАТО в июле в Брюсселе пригласят президента Украины ПетраПорошенко, заявил 7 июня генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает «112 Украина».

President.gov.ua Пётр Порошенко на саммите НАТО. 2016

По его словам, в НАТО пока не решили, в каком формате будет проходить встреча с Порошенко. Тем не менее помимо Украины на саммите будут и другие партнеры альянса, с которыми дискуссия будет строиться в рамках операции «Решительная поддержка», сказал Столтенберг.

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Напомним, ранее на Украине объявили вступление в НАТО стратегическим интересом страны и начали масштабное реформирование ВСУ и министерства обороны, чтобы привести их к стандартам НАТО. Однако из-за конфликтов с Венгрией последние саммиты Украина — НАТО не собирались, так как Будапешт накладывал на них вето.