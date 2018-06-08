Джакарта, 8 июня, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Комиссия по искоренению коррупции Индонезии арестовала четырех подозреваемых в коррупции в результате взяточничества, связанных с закупкой товаров и услуг в правительстве города Тулунгагунг и Блитэр, в 2018 году в Восточной Яве.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Четверо подозреваемых, среди которых Сусило Прабово — начальник отдела общественных работ и территориального планирования Тулунгагунга Сутрисно, Агунг Прайтенно и Бамбанг Пурномо.

«Сусило Прабово проведет 20 дней в тюрьме Помдам Джайя Гунтур, в то время как остальные в тюрьме Чабанг Комиссии по искоренению коррупции» — заявил 8 июня представитель комиссии Фебри Дианшая в Джакарте.

Кроме того, Комиссия по искоренению коррупции установила причастность главы Тулунгагунга Щахри Мулио и мэра города Блитэр Мух Самануди Анвара. Однако оба они не признались. «Мы настоятельно призываем их к сотрудничеству и сдаться Комисси», — сообщил Фебри.