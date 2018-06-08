Нижний Тагил, Свердловская область, 8 июня, 2018, 07:52 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле выясняются обстоятельства пожара, в результате которого в частном доме погибла семья из пяти человек. Об этом сообщает 8 июня пресс-служба Следственного управления СКР по Свердловской области.

Джон Кольер. Пожар

Отмечается, что сообщение о том, что в ходе тушения пожара в частном доме на территории Тагилстроевского района были обнаружены тела пяти человек, поступило в правоохранительные органы ночью с 7 на 8 июня.

«Погибшими являются супружеская пара (мужчина 1984 и женщина 1982 года рождения), а также трое детей — девочки двух, четырёх и десяти лет», — говорится в сообщении пресс-службы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 июня в частном жилом доме, расположенном в деревне Канабеки Лысьвенского муниципального района Пермского края произошел пожар. В результате три человека погибли.

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