Оренбург, 8 июня, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Во время «прямой линии с Владимиром Путиным» 7 июня президенту России с «выходом» на острые вопросы сильно помогли волонтёры. Они собирали, подвергали первичному анализу вопросы, поступавшие по самым разным каналам в течение ряда дней на «прямую линию», считает политолог Булат Калмантаев. Не блеснули блогеры: и по криптовалюте, и по электрокарам, по признанию блогерства как профессии. Однако их работа в одном телеэфире с президентом РФ представляется весьма значимой — не только для «прямой линии», отметил он в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя содержание программы.

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«Теперь о формате. Ничего выдающегося — современная техника и не такое позволяет. Ну министры, ну губернаторы, даже первый вице-премьер на экране. И что? Не думаю, что в те пятнадцать прямых эфиров президента они были не своих кабинетах с включенными телевизорами, а в парках гуляли.

И таким образом, как всегда, дело не форме, а в содержании, в стиле общения главы государства с гражданами страны. Взвешенные ответы, в которых за каждым словом великая ответственность за страну, за каждого человека в ней. Твёрдая уверенность в том, что прорыв состоится. Отточенная привычка замечать и реагировать даже на нюансы в коммуникации, в вопросах. Готовность практически решить проблему, не требующую длительной и основательной проработки», — сказал политолог.

При этом, по словам Калмантаева, глава государства незаметно преподносил небольшие уроки своим подчинённым, казалось бы, даже в мелочах. Например, обращался к тем, кто по ту сторону экрана, по имени отчеству, отвечал на их обращение по существу.

Напомним, 7 июня в рамках «прямой линии» Владимир Путин более четырёх часов отвечал на вопросы граждан. Программа проходила в новом формате. Губернаторов обязали быть на рабочих местах, чтобы президент мог в режиме реального времени связаться с ними для ответа на проблемный вопрос.