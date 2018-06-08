Москва, 8 июня, 2018, 07:49 — ИА Регнум. В День России — 12 июня — Московский Кремль будет закрыт для посетителей в связи с проведением мероприятий, сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО) РФ.

C.caramba2010 Московский Кремль

По данным ведомства, для посещений будут открыты Государственная оружейная палата и выставка «Алмазный фонд», пройти туда можно будет через Боровицкий проход.

Напомним, с 5 по 17 июня в Москве для посетителей закрыли Мавзолей Владимира Ленина и некрополь у Кремлевской стены, соответствующие изменения связаны с подготовкой и проведением праздничных мероприятий на Красной площади.

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