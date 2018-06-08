Вашингтон, 8 июня, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли. После финального матча с «Вегасом» ему вручили приз «Конн Смайт Трофи».

Michael Miller Александр Овечкин

Овечкин сыграл в 24 матчах плей-офф, в которых набрал 27 очков — 15 заброшенных шайб и 12 результативных передач, став лучшим снайпером турнира.

Отметим, что Овечкин стал вторым российским игроком, выигравшим «Конн Смайт Трофи». В 2009 году это удалось форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» победил «Вегас» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли со счётом 4:3. «Кэпиталз» одержали итоговую победу в серии — 4:1.