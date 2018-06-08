Гватемала, 8 июня, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Правительство Гватемалы официально обратилось к международному сообществу с призывом помочь в ликвидации последствий извержения вулкана Фуэго. Сообщение об этом опубликовано на сайте министерства иностранных дел латиноамериканской страны.

Лайош Мезеи. Извержение вулкана. Около 1860

«После извержения вулкана, произошедшего в прошлое воскресенье, 3 июня, правительство Гватемалы через МИД и Национальное бюро по ликвидации последствий стихийных бедствий обращаются за международной помощью», — говорится в заявлении властей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня до 99 человек увеличилось число погибших от извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Добавим, ранее экстренные службы страны информировали, что в результате извержения около 200 человек числятся пропавшими без вести — их ищут спасатели.

Читайте также: Число жертв извержения вулкана Фуэго увеличилось до 99